В Париже назвали дату встречи Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин 29 мая посетит Францию, где встретится со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

Отмечается, что встреча пройдет в Версальском дворце.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать «Интерфаксу» информацию о грядущей поездке Путина во Францию, но пообещал, что «мы своевременно сделаем объявление».

Агентство уточняет, что поводом для визита Путина станет открытие выставки в Версале, посвященной 300-летию поездки российского императора Петра I во Францию, которая положила начало дипломатическим отношениям между странами.

Первый телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 18 мая. Главы государств выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике, а также обсудили возможность предстоящих личных контактов.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения «Вперед!» Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента.