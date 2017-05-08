Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Российский лидер Владимир Путин телеграммой поздравил с победой на выборах президента Франции кандидата от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Глава государства подтвердил готовность к конструктивной работе по вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции», — отметили в Кремле.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.