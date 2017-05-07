Макрон-победитель

Чуда не случилось. Во втором туре президентских выборов во Франции, прошедшем в воскресенье, 7 мая, победил Эммануэль Макрон — центрист, кандидат от движения «Вперед!», сторонник евроинтеграции и противник смягчения антироссийских санкций. Марин Ле Пен — антисистемный кандидат и евроскептик — уже признала поражение. Как прошли выборы — изучала «Лента.ру».

Второй и решающий

В первом туре разрыв между Макроном и Ле Пен был совсем небольшим: менее трех процентов. Хотя опросы уверенно прочили победу Макрону, интрига сохранялась: политологи предупреждали, что на выборах может сыграть «фактор умолчания», уже проявивший себя в ходе опросов перед Brexit и президентскими выборами в США. Дело в том, что люди, придерживающиеся непопулярной в СМИ точки зрения, как правило, избегают озвучивать ее во время соцопросов, в результате чего картина получается искаженной. К тому же партию «Национальный фронт» многие до сих пор считают ксенофобской и даже фашистской — из-за этого не все французы готовы признаться в симпатиях к ее лидеру. Однако, судя по окончательным результатам, ничего подобного не произошло.

Зато необычайно много на этот раз, судя по экзитполам, оказалось пустых бюллетеней. Это означает, что значительному числу французов не нравится ни ультраправая Ле Пен, ни либерал-консерватор Макрон. Многие проголосовали ногами: на 17:00 по Парижу явка составила 65,4 процента — это самый низкий показатель с выборов 1981 года. Более того: традиционно во втором туре французских выборов явка выше, чем в первом, — но не в этот раз. Более 30 процентов французов решили, что обойдутся без выбора из двух зол.

Первые ласточки

Во Франции обычно свято соблюдается «день тишины» — последние сутки перед голосованием агитацию вести нельзя. Категорически запрещена также публикация результатов экзитполов до закрытия всех избирательных участков в стране — за это полагается крупный штраф. Поэтому обычно о первых результатах Франция и мир узнают из материалов швейцарских и бельгийских СМИ, на которые французские законы не распространяются.

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Именно бельгийцы, ориентируясь на опросы голосовавших в заморских департаментах, первыми сообщили, что Макрон лидирует с большим отрывом. Сразу после закрытия всех избирательных участков результаты экзитполов посыпались один за другим — все прочили победу центристу с отрывом почти в 30 процентов.

Ле Пен не стала ждать итоговых цифр: и результаты опросов, и первые данные с участков были слишком красноречивы. Она позвонила Макрону и поздравила его с победой. Сторонники кандидата-победителя, собравшиеся на парижской площади Республики, размахивают флагами, свистят и ликуют.

Мечети и Евросоюз

Поздравления на Макрона посыпались как из рога изобилия — как внутри страны, так и из-за границы.

Социалистка Сеголен Руаяль, бывшая жена президента Олланда, назвала его приход знаком надежды и смены поколений в политике. Макрона поздравили пресс-секретарь Меркель и британский премьер Тереза Мэй.

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Главная мечеть Парижа выпустила заявление, назвав победу Макрона «символом надежды для французских мусульман». Действующий президент Олланд объявил, что успех центриста символизирует единство Франции. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Макрона «носителем прогрессивных идей», который поможет укрепить Евросоюз.

Критика справа, критика слева

На правом фланге пока готовятся к новым боям. Заместитель Ле Пен Флориан Филиппо уже охарактеризовала успех Макрона как победу финансовой олигархии. Сама Марин Ле Пен сейчас занята другим.

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«"Национальный фронт" должен пройти процедуру глубокого обновления, чтобы воспользоваться исторической возможностью и соответствовать ожиданиям французского народа, — объявила Ле Пен после того, как признала поражение. — Мы начнем эту трансформацию, чтобы выковать из нашего движения новую политическую силу».

Достается Макрону и слева. Самый левый из всех участников первого тура, Жан-Люк Меланшон констатировал, что люди проголосовали не за идеи Макрона, а просто выбрали меньшее из двух зол. «Вот увидите — программа Макрона уничтожит всю нашу социальную систему», — заявил он. Левые уже вывели на улицы Парижа своих сторонников, начались столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Как будто жизнь качнется вправо

В целом французская политическая система вновь продемонстрировала свою устойчивость. Нынешняя ситуация напоминает 2002 год, когда отец Марин Ле Пен, Жан-Мари, также вышел во второй тур, где потерпел сокрушительное поражение от Жака Ширака.

Однако есть и серьезные отличия. 34 процента Марин Ле Пен во втором туре не идут ни в какое сравнение с 17,7 процента ее отца 15 лет назад.

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Еще один, менее заметный результат — серьезный успех левых в первом туре. Социалистическая партия переживает сейчас кризис, и на этом фоне кандидаты, которых принято считать ультралевыми, набрали вместе около 27 процентов голосов. Рост популярности крайних идеологий — показатель серьезного кризиса, переживаемого сейчас Евросоюзом и одним из его локомотивов — Францией.

Макрону предстоит столкнуться со сложными вызовами. От того, сумеет ли новый президент, которого министр Наджад Валло-Белькасем презрительно назвала «слабаком», справиться с ними, зависит судьба Франции и ЕС.

