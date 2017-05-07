Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Стычки происходят в районе Менилмонтан в 20-м округе французской столицы. Толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, были слышны три хлопка.

После того как толпа начала кидать в сторону полицейских бутылки, они применили слезоточивый газ.

Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Во Франции в воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента. По данным МВД, основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон после подсчета 48 процентов голосов набирает 61,58 процента, кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 38,42 процента.