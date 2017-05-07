Ле Пен поздравила Макрона с победой

Кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила своего соперника во втором туре выборов президента Франции Эммануэля Макрона с победой. Об этом сообщает ТАСС.

Ле Пен, выступая на митинге, подтвердила, что позвонила Макрону, поздравила его и пожелала успехов на посту главы государства.

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«Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов», — отметила она.

По ее словам, партии предстоит новая кампания по подготовке к июньским парламентским выборам. «Мы начнем глубокую трансформацию нашего движения», — заявила она.

В окружении Макрона телефонный разговор с Ле Пен назвали «кратким, но сердечным».

По предварительным данным МВД, по результатам подсчета 7 миллионов голосов (20,01 процента), Макрон набирает 59,93 процента, Ле Пен — 40,07 процента, передает РИА Новости.