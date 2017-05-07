Бельгийская газета опубликовала предварительные результаты выборов во Франции

Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон побеждает в ходе второго тура голосования. Об этом в воскресенье,7 мая, сообщила бельгийская газета La Libre со ссылкой на исследовательский центр Ipsos.

По данным издания, Макрон на данный момент набрал 63 процента голосов. За его соперника кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен проголосовали 37 процентов избирателей.

Во Франции, в отличие от Бельгии, законодательно запрещена публикация данных экзит-полов до объявления результатов голосования. Оценки базируются на данных соцопросов, которые проводятся 7 мая.

Ранее в тот же день стало известно о значительном отрыве Макрона от Ле Пен.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. В настоящее время большинство избирательных участков уже закрыты.