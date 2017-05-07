Бельгийские СМИ рассказали о значительном отрыве Макрона от Ле Пен

Бельгийская газета Le Soir со ссылкой на данных трех различных институтов в воскресенье, 7 мая, опубликовала промежуточные результаты второго тура выборов президента Франции. По их информации, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон опережает кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен с показателем выше 60 процентов.

Издание уточняет, что оценка базируется на данных соцопросов, проведенных 7 мая. В Бельгии, в отличие от Франции, допускается публикация данных экзит-полов до объявления результатов голосования. оценки на основании первых подсчетов будут доступны после 19:00 (20:00 мск), в первый час закрытия участков.

Также отмечается, что большое значение для итогов выборов будет иметь число незаполненных бюллетеней.

Ранее в тот же день стало известно, что Макрон лидирует на президентских выборах по итогам голосования в заморских департаментах Франции.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование продлится до 19:00 (20:00 мск).

К полудню по местному времени (13:00 мск) явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.