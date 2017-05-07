Cразу после голосования на президентских выборах умер 89-летний француз

89-летний француз умер от инфаркта сразу после того, как опустил бюллетень в урну для голосования в городе Дравей. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Le Parisien.

Мужчина вместе с сыном пришел на избирательный участок в город Дравей в 25 километрах к югу от Парижа. Сразу после исполнения своего гражданского долга он потерял сознание и вскоре скончался. Как стало известно позднее, причиной смерти стал сердечный приступ.

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В настоящее время избирательный участок закрыт.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Голосование началось в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и продлится до 19:00 (20:00 мск).

К полудню по местному времени (13:00 мск) явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.

В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента.