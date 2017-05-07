Стартовал второй тур президентских выборов во Франции

Во Франции в 8:00 по местному времени (9:00 мск) открылись участки для голосования во втором туре президента страны. Они будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Об этом сообщает Reuters.

Во втором туре участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон.

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В субботу, 6 мая, голосование прошло в заморских территориях и департаментах Франции.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Ле Пен набрала 21,3 процента голосов.

Президент во Франции избирается на пять лет и один раз может быть переизбран.