Письма предвыборного штаба Макрона утекли в интернет

Команда кандидата в президенты Франции, основателя движения «Вперед» Эммануэля Макрона подтвердила масштабную утечку в интернет десятков тысяч писем, фотографий и внутренних документов, о которой сообщил в Twitter сайт WikiLeaks, передает Reuters в субботу, 6 мая.

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Соратники Макрона считают, что за несколько часов до официального окончания предвыборной кампании они стали жертвами «скоординированной хакерской операции». Собеседник Reuters отметил, что опубликованные документы демонстрируют нормальную работу команды, но подлинные данные попадают в социальные сети, смешиваются с фальшивыми и превращаются в дезинформацию.

«Серьезность произошедшего не вызывает сомнений и мы не потерпим угрозы интересам демократии», — подчеркнул сотрудник штаба.

В министерстве внутренних дел Франции заявили, что в ведомстве не будут комментировать утечку, поскольку предвыборная кампания завершилась.

Об утечке девяти гигабайт данных сообщил 5 мая в Twitter сайт WikiLeaks. Сотни тысяч электронных писем, фото и приложений датированы периодом до 24 апреля 2017 года. Ссылки на архивы с материалами разместил на сайте Pastebin.com пользователь EMLEAKS.

4 мая французские телезрители присудили победу на предвыборных дебатах Эммануэлю Макрону.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.