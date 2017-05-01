Ле Пен поинтересовалась у Макрона названием «соуса для поедания французов»

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала своего соперника, лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона рассказать, кого он намерен назначить премьер-министром. Об этом сообщает в понедельник, 1 мая, Europe1.

По словам Ле Пен, ее «противник не осмелится объявить, кого он назначит», чтобы «не пугать французов».

«Я прошу его снова сказать нам правду и пояснить, под каким соусом он желает есть французов. Кто будет его премьер-министром, сколько депутатов-социалистов будут задействованы его движением на парламентских выборах?» — заявила она, выступая в пригороде Парижа.

Материалы по теме Первый тур отыграли В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон

Ранее 1 мая оба кандидата выступили по вопросу нахождения Франции в Европейском союзе. Ле Пен отметила, что ЕС становится «тоталитарной организацией», а потому его необходимо заменить на «Европейский альянс». Макрон же предупредил, что если ЕС не будет реформирован, то он не исключает Frexit — выход Франции из ЕС (аналогия Brexit).

29 апреля стало известно, что «Национальный фронт» формирует предвыборный союз с движением «Вставай, Франция». Его лидера Николя Дюпон-Эньяна в случае своей победы Ле Пен пообещала назначить премьер-министром.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента. Второй тур пройдет 7 мая.

Парламентские выборы пройдут в стране в два тура 11 и 18 июня. Они состоятся на фоне падения популярности правящей социалистической партии. Ее представители выражают поддержку Макрону на президентских выборах.