Высшие чиновники Франции и социалисты призвали голосовать за Макрона

Премьер-министр Франции Бернар Казнев, принадлежащий к правящей Социалистической партии, призвал во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

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С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики — глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.

Ранее МВД Франции опубликовало первые итоги выборов. Ле Пен набирает 24,15 процента голосов, Макрон — 21,43, они проходят во второй тур. Третьим идет кандидат партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, который после подсчета 3,76 миллиона голосов набирает 20,34 процента. На четвертой позиции — ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом 17,96 процента.