В МВД Франции сообщили о лидерстве Ле Пен на выборах президента

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набирает 24,15 процента голосов в первом туре выборов президента Франции, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон — 21,43; они проходят во второй тур. Таковы первые официальные данные МВД страны, которые приводит РИА Новости.

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Третьим идет кандидат партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, которые после подсчета 3,76 миллиона голосов набирает 20,34 процента. На четвертой строчке — ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон (17,96 процента).

В то же время многие СМИ сообщают о лидерстве Макрона. По оценке BFMTV, он набирает в первом туре 23,7 процента, а Ле Пен — 22. Схожие результаты приводит и France 2. По подсчетам TF1, оба кандидата набирают по 23 процента.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.