Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции

Бельгийский телеканал RTBF представил первые данные экзитполов по результатам выборов президента Франции. Согласно их данным, во второй тур выходят бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Макрон, кандидат от движения «Вперед», набирает 24 процента голосов. Ле Пен — 22 процента.

Третье место достается кандидату от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийону. У него 20,5 процента голосов.

За ним следует представитель движения «Неподчинившаяся Франция» леворадикал Жан-Люк Меланшон — 18 процентов.

В самой Франции публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро, сообщает «Интерфакс». Работа избирательных участков завершится в 19:00 (20:00 по московскому времени), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше

При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур выборов президента. Нынешний лидер страны Франсуа Олланд отказался участвовать в голосовании. В списках избирателей — более 45 миллионов человек. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то страну ждет второй тур выборов. Он пройдет 7 мая.