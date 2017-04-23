Президентские выборы начались во Франции

Во Франции начались президентские выборы. В воскресенье, 23 апреля, проходит первый тур.

Как сообщает ТАСС, в списках избирателей — более 45 миллионов человек.

В европейской части страны участки откроются в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск), за пределами государства из-за разницы часовых поясов голосование началось в субботу, 22 марта. Во Франции оно закончится в 20:00 по местному времени (21:00 мск)

Фаворитами президентской гонки считаются основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. За ними с минимальным отрывом следуют кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и представляющий движение «Неподчинившаяся Франция» леворадикал Жан-Люк Меланшон.

Также в борьбе участвуют кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Народного республиканского союза Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, основатель партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

Чтобы избежать утечек данных о результатах, опросы проголосовавших на выходе из участков не проводятся. Первые сведения для анализа социологи получат в 19:00 (20:00 мск), в это время на избирательных участках в малых городах и населенных пунктах стартует подсчет бюллетеней.

Сообщается о низкой явке в ряде зарубежных территорий. Французские СМИ приводят данные префектур, согласно которым на 00:00 мск (17:00 местного времени) в охваченной массовыми социальными протестами Французской Гвиане этот показатель составляет 37,31 процента (2012 год — 45,73 процента).

В Гваделупе на участки пришли 34,17 процента избирателей, на Мартинике — 34,82 процента, на островах Сен-Пьер и Микелон — 49,1 процента.

22 апреля сообщалось об эвакуации людей в районе генконсульства Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля. Голосование было приостановлено, однако вскоре его возобновили.

Второй тур выборов президента во Франции намечен на 7 мая.