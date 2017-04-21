В предвыборном штабе Ле Пен призвали пересмотреть роль Франции в НАТО

Франция должна заново оценить свою роль в НАТО и рассмотреть возможность сотрудничества в оборонной сфере с теми странами, которые разделяют интересы Парижа в укреплении безопасности в Европе. Об этом заявил в интервью РИА Новости Давид Рашлин, директор предвыборного штаба главы «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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«Исторически НАТО была создана для защиты от СССР. Советского Союза больше нет, и это привело к трансформации альянса (...). Мы хотим, чтобы Франция вернула себе полный суверенитет в военной сфере и получила возможность защищать свои собственные интересы, а не интересы США в рамках НАТО», — заявил он.

По словам Рашлина, Вооруженные силы Франции должны применяться только в том случае, если это отвечает интересам страны.

Он добавил, что это не исключает двустороннего сотрудничества со странами, в первую очередь европейскими, в том случае, если «на кону стоит мир в Европе».

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй, если потребуется, — 7 мая.