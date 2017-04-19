Заместитель Ле Пен назвал флаг Евросоюза олигархической тряпкой

Флориан Филиппо — заместитель главы французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по внешним связям — назвал флаг Евросоюза «олигархической тряпкой». Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 19 апреля.

«Вот увидите, уже скоро мы засунем вашу олигархическую тряпку подальше в шкаф. Да здравствует флаг Франции!» — говорится в твите. При этом в сообщении присутствует эмодзи с изображением полотнища.

Таким образом Филиппо ответил на пост представительства Еврокомиссии во Франции. В своем микроблоге оно разместило изображение флага ЕС и сообщение: «Гордитесь нашим флагом, символом единства, солидарности и гармонии народов Европы. Давайте не будем его прятать».

Еврочиновники так отреагировали на требование Марин Ле Пен во время выступления на ТВ убрать из студии флаг Евросоюза и оставив только французский.

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Во Франции 23 апреля состоится первый тур президентских выборов, 7 мая — второй. На пост главы государства претендуют 11 человек. Наиболее высоки шансы на победу у четырех кандидатов: лидера центристского движения «Вперед!» Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен, ультралевого кандидата Жан-Люка Меланшона и выдвиженца от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона.