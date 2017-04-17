Евреи заявили о готовности уехать из Франции в случае победы Ле Пен на выборах

Члены еврейской общины Парижа выразили опасения в связи с возможным избранием президентом Франции лидера ультраправого «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен. Об этом в понедельник, 17 марта, пишет The Local.

По словам сразу нескольких человек, опрошенных изданием, они готовы покинуть страну в случае ее победы на выборах. «Она такая же антисемитка, как и ее отец», — заявил 17-летний Давид Халива. «Антисемитизм — серьезная проблема. Если Ле Пен изберут, ожидайте, что все евреи покинут страну», — сказал 68-летний Даниэль Хет.

«Ле Пен является источником беспокойства для нашего сообщества. Я готовил алию в Израиль. Если политик вступит в должность, это просто ускорит процесс», — пояснил Моше Бижауи.

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Как пишет The Local, новые опасения в среде полумиллионной еврейской диспоры во Франции посеяла сама Ле Пен, высказавшаяся ранее в апреле о роли Франции в депортации евреев в годы Второй мировой войны. Она не признала вины государства за события 1942 году, известные как операция «Вель д'Ив». «В этой и в других подобных облавах виновны те, кто был тогда у власти, а это не Франция», — заявила политик.

Облава «Вель д'Ив» — это крупнейшая серия массовых арестов евреев, совершенная во Франции во время Второй мировой войны. С 14 по 15 июля 1942 года в Париже и его предместьях были арестованы более 13 тысяч человек, более трети из которых — дети. По приказу немецких оккупационных властей в облавах принимали участие французские полицейские. Ожидая отправки в концлагеря, задержанные содержались на «Вель д'Ив» («Vélodrome d'Hiver» — «зимний велодром», сокращенно Vel d'Hiv).

Президенты Шарль де Голль и Франсуа Митерран не признавали ответственность Франции за эти действия, возлагая всю вину на коллаборационистский режим Виши.

Летом 2012 года глава государства Франсуа Олланд заявил, что «это преступление было совершено во Франции, Францией», и также это было преступление «против Франции, против ее ценностей и идеалов».

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая.