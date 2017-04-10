Ле Пен оспорила ответственность Франции за депортации евреев во время войны

Лидер «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не признала вины государства за массовую депортацию евреев из Парижа в 1942 году, известную как операция «Вель дʼИв». Об этом сообщает Ouest France.

«Я думаю, что Франция не несет ответственность за "Вель дʼИв". В этой и в других подобных облавах виновны те, кто был тогда у власти, а это не Франция», — заявила политик.

Она также посетовала, что в последние годы в области школьного образования ведется политика, направленная на очернение истории Франции. «Я хочу, чтобы учащиеся снова испытывали гордость за свою страну», — добавила Ле Пен.

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Облава «Вель д’Ив» — это крупнейшая серия массовых арестов евреев, совершенная во Франции во время Второй мировой войны. С 14 по 15 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 тысяч человек, более трети из которых составляли дети. По приказу немецких оккупационных властей в облавах принимали участие французские полицейские. Ожидая отправки в концлагеря, задержанные содержались на «Вель д’Ив» («Vélodrome d’Hiver» — «зимний велодром», сокращенно Vel d’Hiv).

Президенты Шарль де Голль и Франсуа Митерран не признавали ответственность Франции за эти действия, возлагая всю вину на коллаборационистский режим Виши.

16 июля 1995 года президент Жак Ширак признал, что Франция виновна в участии в тех кровавых событиях и в холокосте в целом.

Летом 2012 года глава государства Франсуа Олланд заявил, что «это преступление было совершено во Франции, Францией», и также это было преступление «против Франции, против ее ценностей и идеалов».