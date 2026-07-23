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23:05, 22 июля 2026Интернет и СМИ

В Британии рассказали о растущем давлении на Зеленского

Guardian: После увольнения Федорова давление на Зеленского возросло
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский столкнулся с растущим давлением. На это указало британское издание The Guardian.

Как отмечает газета, в стране не прекращаются митинги в поддержку Федорова, а активисты заявляют, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока их требование не будет выполнено. «Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом», — отмечается в материале.

Ранее высокопоставленный источник в украинской армии рассказал The Guardian, что возвращение Федорова на пост главы Минобороны Украины будет унизительным для Зеленского и покажет его слабость.

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