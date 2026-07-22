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22:54, 22 июля 2026 (обновлено: 22:55, 22 июля 2026)Мир

На Западе назвали протесты на Украине политическим кризисом

The Guardian назвало протесты на Украине политическим кризисом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Участники «картонного майдана», протестов с требованием восстановить в должности уволенного главу Минобороны Михаила Федорова, оказывают все большее давление на лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Guardian.

Издание назвало протесты на Украине «политическим кризисом».

«Если Зеленский отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно [для Зеленского] и покажет его слабость», — прокомментировал изданию высокопоставленный источник в ВСУ.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах Украины люди вышли на митинги — они проходят в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве и других городах.

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