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23:00, 22 июля 2026 (обновлено: 23:02, 22 июля 2026)Бывший СССР

Развитие сатанизма на Украине объяснили

Финская активистка Райски заявила, что на Украине развиваются язычество и сатанизм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Финская активистка Салли Райски, обратившаяся за политическим убежищем в России, заявила РИА Новости, что распространение язычества и сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) на Украине происходит на фоне отказа от всего, что связано с Россией и русской культурой.

Райски подчеркнула, что язычество и руны не внедрялись целенаправленно, но пришли автоматически, чтобы сплотить людей.

«Потому что естественно, если у людей есть одна вера... Давайте мы все, что связано с Россией, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм», — отметила она.

По словам Райски, украинские военнослужащие начали проходить подготовку в странах Европы и Скандинавии еще до 2022 года, что, по ее мнению, также повлияло на распространение неоязычества.

Ранее Райски заявила, что в Европе сатанистская и нацистская символика стали настолько привычными, что люди перестали их воспринимать как нечто опасное, нередко путая с элементами молодежной субкультуры. По ее мнению, обе идеологии схожи по методам воздействия и активно используются для вовлечения людей в закрытые группы.

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