Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку

Трамп: Иран хочет заключить сделку, но пока не готов к этому

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с Вашингтоном. Слова американского лидера передает ТАСС.

Как считает глава Белого дома, Тегеран уже сейчас хочет заключить сделку, однако еще к этому не готов. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.