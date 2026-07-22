Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана за удары по судам

Американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе. Соответствующее заявление опубликовал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другим вооружением, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей — Тегераном — или на ее территории», — написал американский лидер.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет и администрация американского лидера Дональда Трампа запросила до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном и оплатить новое вооружение и персонал.

Военное ведомство намерено потратить 46 миллиардов долларов на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

Однако демократы в Сенате и некоторые республиканцы выразили сомнения в необходимости выделения миллиардов на военные нужды в дополнение к 1,5 триллиона долларов, которые Пентагон запрашивал в рамках предстоящего оборонного бюджета.

