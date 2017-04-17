Американцев заподозрили в поддержке Ле Пен на президентских выборах

Американские интернет-пользователи активно поддерживают в социальных сетях кандидатуру лидера «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен на предстоящих выборах президента Франции. Об этом сообщает BFMTV.

По данным исследовательской компании Linkfluence, которые публикует телеканал, около половины всех комментариев или сообщений, сделанных в Соединенных Штатах с января этого года по поводу выборов во Франции, были посвящены Марин Ле Пен. При этом положительных отзывов о ней было в три раза больше, чем негативных.

Кроме того, американцы используют поддельные аккаунты для публикации хвалебных комментариев в адрес лидера НФ и высмеивания других кандидатов на страницах французских пользователей Facebook и Twitter.

Эти действия, утверждают исследователи, направлены на повышение популярности Марин Ле Пен. Как пояснил один из основателей Linkfluence Гилем Футийю, в американском сегменте интернета появился хэштег #mfga (Make France Great Again — сделаем Францию снова великой), который является калькой с лозунга избирательной кампании Дональда Трампа (Маке America Great Again). «Его появление является попыткой продемонстрировать общность взглядов и целей лидера НФ и американского президента», — заявил Футийю.

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По его словам, подобная активность американских пользователей сети может, хотя и незначительно, повлиять на исход голосования во Франции, так как оказывает воздействие на неопределившихся избирателей.

Ранее, 15 февраля, президент Франции Франсуа Олланд поручил Совету по национальной обороне и безопасности разработать усиленные меры противодействия кибератакам в период избирательной кампании из-за подозрений в причастности к ним России.

Днем ранее генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран обвинил ряд российских СМИ в распространении ложных новостей, касающихся кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона. Ферран также напомнил о хакерских атаках на ресурсы движения, совершенных «с российской стороны».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные обвинения, заявил, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы. «Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели», — сказал Песков.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая.