Москва отреагировала на обвинения штаба Макрона в хакерских атаках

Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал обвинения в причастности России к кибератакам на штаб движения «На марше», от которого в президенты Франции баллотируется Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 февраля.

«Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в Кремле неоднократно опровергали обвинения в хакерских атаках во время выборов американского президента.

«Никогда официальная Москва этим не занималась, не собирается заниматься в дальнейшем и не собирается мириться с проявлениями, когда кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне», — резюмировал Песков.

13 февраля соратник Макрона, генеральный секретарь движения «На марше» Ришар Ферран заявил, что их предвыборный штаб подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории РФ». Он также утверждал, по данным ТАСС, что российские СМИ ежедневно публикуют «фейковые новости» об организации. Телеканал RT, упомянутый Ферраном, назвал обвинения безосновательными.

В США неоднократно звучали обвинения в адрес России, которая якобы вмешивалась в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы и американских спецслужб, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались подозрения, что Россия могла попытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

