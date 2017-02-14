RT отверг обвинения соратника Макрона в распространении «фейковых новостей»

Телеканал RT назвал безосновательными обвинения в распространении «фейковых новостей» в отношении кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и предстоящих выборов. Об этом говорится на сайте канала.

«Мы возмущены, что подобные безосновательные обвинения выдвигаются в наш адрес практически каждый день», — говорится в заявлении. Отмечается, что эти обвинения не подкреплены доказательствами. Также RT указал на практику «навешивать ярлык "фейковых новостей" на любые "неудобные" репортажи».

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«Вызывает удивление и разочарование тот факт, что именно в борьбе с "фейковыми новостями" стандартами журналистики так легко поступаются всякий раз, когда речь заходит об RT», — отмечается в сообщении.

Ранее соратник Макрона, генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран, выступил с обвинениями в адрес RT и информагентства Sputnik. Он заявил об их влиянии на французскую «демократическую жизнь», не приведя при этом никаких доказательств.

Макрон набрал популярность на фоне скандала, связанного с женой кандидата от правых Франсуа Фийона — Пенелопой, и их детьми. Отмечалось, что родственники Фийона были фиктивно оформлены на работу, в том числе в качестве помощников во время работы главы семьи в парламенте. Фийон признал, что совершил ошибку, однако отказался сняться с президентской гонки.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля 2017 года, второй, если потребуется — 7 мая.