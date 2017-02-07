Кандидат в президенты Франции от созданного им же движения «Вперед!» Эммануэль Макрон ответил шуткой на вопрос о своей гомосексуальности. Об этом сообщает портал Linternaute.

«Если во время обсуждения сплетен на кухне или в частном письме вам сообщают, что я веду двойную жизнь и встречаюсь с Матье Галле или с кем-то еще, то это моя голограмма, но никак не я!» — заявил политик.

Таким образом он прокомментировал слухи о своей связи с главой Radio France Матье Галле. Макрон также назвал все подобные сплетни и домыслы оскорбительными для его супруги.

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6 февраля французский политик Жан-Люк Меланшон выступил одновременно на двух митингах при помощи голограммы. В ходе обращения к собравшимся он объявил о своем выдвижении на пост президента.

По данным последних опросов общественного мнения, Макрон выходит во второй тур президентских выборов вместе с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен со второго места, однако именно он может одержать победу во втором туре голосования. Макрон набрал популярность на фоне скандала, связанного с женой еще одного участника президентской кампании Франсуа Фийона — Пенелопой, и их детьми.

По данным французских СМИ, родственники Фийона были фиктивно оформлены на работу, в том числе в качестве помощников во время работы главы семьи в парламенте. Общая сумма незаконно полученных выплат достигает 900 тысяч евро. Фийон признал, что совершил ошибку, оформив на работу родственников, но сняться с президентской гонки отказался.