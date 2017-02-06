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Фийон подтвердил свое участие в борьбе за пост президента Франции

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Франсуа Фийон
Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции от правой партии Республиканцы Франсуа Фийон заявил, что не намерен выходить из президентской гонки. Об этом сообщает BFMTV.

«Я кандидат в президенты Франции и я участвую [в президентской кампании], чтобы победить», — заявил он. По его словам, сейчас его борьба за президентский пост начинается заново.

27 января этого года Фийон пообещал, что выйдет из избирательной кампании в случае, если станет фигурантом расследования, открытого против его супруги Пенелопы.

«Только одна вещь может помешать мне остаться кандидатом: если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование. Я всегда говорил, что не смогу претендовать на пост главы государства, если есть хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон», — заявил он.

25 января еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет она числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

На фоне этого скандала популярность кандидата начала резко падать, а данные опросов общественного мнения показали, что большинство французов выступают за отказ Фийона от дальнейшего участия в избирательной кампании. Выборы президента Франции должны пройти в апреле-мае 2017 года.

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