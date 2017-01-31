В парламенте Франции начались обыски по делу жены Фийона

В здании нижней палаты парламента Франции (Национальная Ассамблея) начались обыски в рамках предварительного расследования дела в отношении жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона — Пенелопы. Об этом сообщает BFMTV.

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями получили специальное разрешение на проведение следственных действий у председателя Национальной Ассамблеи Клода Бартолона. За время существования Пятой Республики (с 1958 года) обыск в стенах парламента проводится лишь шестой раз.

Следователи пытаются найти доказательства того, что Пенелопа Фийон действительно работала в качестве помощника собственного мужа в его бытность депутатом. Однако пока таких свидетельств нет, утверждает телеканал.

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25 января прокуратура страны начала проверку по фактам, изложенным в газете Сanard enchainé («Прикованная утка»). Журналисты издания утверждают, что Пенелопа Фийон лишь числилась в качестве сотрудника в аппарате супруга-депутата, но при этом получала зарплату. Общая сумма выплат за несколько лет составила 500 тысяч евро.

Фийон — кандидат на пост главы государства от правой партии «Республиканцы». Согласно опросам общественного мнения, вместе с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен он проходит во второй тур выборов. Однако на фоне финансового скандала, связанного с супругой, уровень доверия к нему начал падать.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года.