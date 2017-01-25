Прокуратура начала расследование в отношении жены Франсуа Фийона

Французская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопы. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 25 января еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет Пенелопа Фийон числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

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Однако, как пишет издание, на протяжении нескольких лет, в течение которых мадам Фийон получала зарплату в парламенте, на рабочем месте ее никто не видел, о ее деятельности в качестве помощника также ничего не известно.

Как сообщает в свою очередь BFMTV, наем на работу близкого человека законом не запрещается в том случае, если эта деятельность не является фиктивной.

Франсуа Фийон все обвинения в адрес супруги опроверг, назвав информацию о якобы имевших место нарушениях происками женоненавистников, а также попыткой измазать грязью одного из фаворитов президентской гонки.

Фийон — кандидат на пост главы государства от правой партии «Республиканцы». Согласно опросам общественного мнения, он проходит во второй тур выборов вместе с лидером «Национально фронта» Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года.