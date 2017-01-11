Фийон пообещал ввести квоты на мигрантов

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что стране необходимы квоты на мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу, чтобы сама Франция ежегодно решала, сколько людей она сможет принять на своей территории», — объявил политик перед тем, как отправиться в предвыборный тур по юго-востоку страны. Фийон также заявил, что выступает против выхода Франции из Евросоюза, но будет настаивать на ужесточении миграционной политики ЕС для того, чтобы предотвратить угрозу со стороны исламистов. Кроме того, он предложил отказаться от социальных пособий мигрантам, которые прожили во Франции легально менее двух лет.

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Высказывание Фийона вызвало резкую критику со стороны социалистов, которые обвинили его в попытках расколоть французское общество.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правящей сейчас Социалистической партии на пост главы государства выдвинулись семь человек, но наиболее вероятным кандидатом считается бывший премьер-министр Мануэль Вальс. От правого «Национального фронта» — его лидер Марин Ле Пен. Фийон баллотируется от правоцентристской партии «Республиканцы».