Кандидат в президенты Франции предостерег от легкомысленного отношения к России

Европе необходимо восстановить отношения с Россией, поскольку это стратегический вопрос для ее будущего. Такое мнение высказал в интервью Le Monde кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы», бывший премьер-министр Франсуа Фийон.

«Нужно восстанавливать наши отношения с Россией. Это потребует разрешения украинского вопроса. Киев, как и Москва, должен соблюдать минские соглашения. Во вторую очередь, нам нужно новое экономическое партнерство с Россией. И наконец, я предлагаю провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности в Европе», — приводит слова Фийона РИА Новости.

Россия, напомнил политик, является огромной страной, к которой нельзя «легкомысленно относиться». «Это страна, не имеющая демократических традиций, имеющая ядерное оружие. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией?» — заметил он. При этом Фийон выразил уверенность, что с помощью санкций нельзя «согнуть российский народ».

Кандидат в президенты Франции назвал безответственными заявления властей Украины и Грузии о планах вступить в Североатлантический альянс. «Нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

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Фийон также напомнил о развертывании противоракетной обороны у границ России, отметив, что Запад допустил «много ошибок». «Можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать», — добавил он.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Наиболее вероятными претендентами на пост главы государства считаются Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая выступает за отмену санкций против РФ и признание Крыма частью России. Социалистов на выборах представит бывший министр образования Бенуа Амон или бывший премьер Мануэль Вальс, которые 22 января прошли во второй тур партийных праймериз.