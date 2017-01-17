Марин Ле Пен назвала главные ошибки Олланда в отношениях с Россией

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала главные ошибки, совершенные президентом страны Франсуа Олландом в отношениях с Россией. Об этом она рассказал в интервью РЕН ТВ.

По словам Ле Пен, Франсуа Олланд с самого начала взял курс на обострение отношений с Москвой. «(...) отказ продать два вертолетоносца "Мистраль" в ноябре 2014-го, поддержка введенных Брюсселем санкций, негативный ответ на операцию России в Сирии и, самое плохое, отказ принять с визитом Владимира Путина», — констатировала политик.

По ее утверждению, «все эти решения — не просто ошибки, они лягут тяжелым пятном на саму Францию, дискредитируют ее как независимую страну(...)».

Материалы по теме За Москву и против Брюсселя Внешнеполитические устремления Марин Ле Пен

11 октября 2016 года президент России Владимир Путин отменил визит в Париж, который должен был состояться 19 октября. В интервью французскому телеканалу российский президент пояснил, что отказ от поездки связан с решением властей Франции сделать основной темой визита не открытие российского религиозно-культурного центра, а ситуацию в Сирии.

За два дня до этого французский лидер Франсуа Олланд усомнился в том, что визит российского коллеги будет полезен.

26 сентября Ле Пен заявила, что признает Крым частью России в случае избрания на пост президента Франции. Она также подчеркнула, что действующие в отношении Москвы санкции ЕС не только противоречат интересам Парижа, но и нарушают многовековую традицию Франции, которая ранее «не равнялась на других».

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Ле Пен, в борьбе за пост главы государства примут участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. Имя единого кандидата от социалистов станет известно в конце января, после проведения общенациональных праймериз.