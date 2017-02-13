Социологи предрекли поражение Марин Ле Пен на выборах президента Франции

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потерпит поражение во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Opinionway, которые публикует Reuters.

При этом Ле Пен может набрать больше всех голосов в первом туре. По данным экспертов Opinionway, в ходе первого раунда голосования она заручится поддержкой 26 процентов избирателей, центрист Эммануэль Макрон — 22, а правый политик Франсуа Фийон — 21.

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Во второй тур проходят Макрон и Ле Пен. Тогда, как считают эксперты, Макрон обойдет свою конкурентку, набрав 68 процентов голосов.

Макрон набрал популярность на фоне скандала, связанного с женой Франсуа Фийона — Пенелопой, и их детьми. Отмечалось, что родственники Фийона были фиктивно оформлены на работу, в том числе в качестве помощников во время работы главы семьи в парламенте. Общая сумма незаконно полученных выплат достигает 500 тысяч евро. Фийон признал, что совершил ошибку, оформив на работу родственников, но сняться с президентской гонки отказался.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года, второй, если потребуется — 7 мая.

