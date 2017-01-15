В западных соцсетях Путина приплели к утечке серии «Шерлока»

Англоязычные пользователи социальных сетей пофантазировали на тему утечки заключительной серии четвертого сезона британского сериала «Шерлок». Как только об этом стало известно, в интернете начали появляться шуточные посты о вездесущих «русских хакерах», пишет RT.

«Ладно, то что Россия взламывала разные страны, — это плохо, но слить последний эпизод "Шерлока"? Путин зашел слишком далеко!» — пишет один из юзеров.

Другой привел «список самых важных вещей, которые взломали русские»: 1. Серия «Шерлока». 2. Выборы в США.

Еще один пошутил, что из-за утечки начнется третья мировая война.

Некоторые юзеры расстроились, что не знают русского языка. «Когда вы находите, что единственная версия нового эпизода «Шерлока» — на русском», — отмечает пользователь, приложив картинку с надписью «Как быстро выучить русский».

14 января в сеть утекла финальная серия нового сезона «Шерлока». Эпизод под названием «Последнее дело» выложили в высоком качестве, в русской озвучке. Создатели детективной драмы, главные роли в которой исполняют Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фримен (Джон Ватсон), уже попросили пользователей не распространять ее. Премьера серии должна состояться в ночь на 16 января.

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В последние месяцы Вашингтон регулярно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы посредством хакерских атак. Об этом говорилось и в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. Россия подобные утверждения неизменно опровергала. Например, 12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мы уже, я не знаю сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью».