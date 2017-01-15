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Во «ВКонтакте» появились предупреждения о спойлерах в сериале «Шерлок»

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Социальная сеть «ВКонтакте» стала предупреждать пользователей о спойлерах в британском телесериале «Шерлок». Об этом сообщается на странице сообщества LIVE Express в воскресенье, 15 января.

Перед любым постом в новостной ленте, где упоминается сериал, автоматически появляется уведомление: «Возможны спойлеры: Шерлок». Сама запись при этом доступна для просмотра.

Днем ранее создатели детективной драмы попросили пользователей не распространять попавшую в интернет финальную серию четвертого сезона.

«Мы знаем, что третья серия "Шерлока" была незаконно загружена в сеть. Если она вам попадется, пожалуйста, не распространяйте ее», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter сериала.

Продюсер «Шерлока» Сью Вертью также призвала в Twitter не скачивать финальный эпизод. «У вас так хорошо получалось обходиться без спойлеров», — отметила она.

14 января финальная серия четвертого сезона британского телесериала «Шерлок» утекла в сеть. Эпизод под названием «Последнее дело» выложили в высоком качестве, в русской озвучке от Первого канала и без логотипов. Его официальная премьера должна состояться в полночь с 15 на 16 января.

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.

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