В сеть утекла финальная серия четвертого сезона «Шерлока»

В сеть утекла финальная серия четвертого сезона британского телесериала «Шерлок», премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января. Об этом сообщает портал DTF.

Эпизод под названием «Последнее дело» в высоком качестве распространяется в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Как отмечает портал, серия, загруженная на Google Drive, в настоящее время недоступна из-за большого наплыва пользователей.

Новый сезон «Шерлока» появился на экранах 1 января 2017 года. Главные роли в сериале играют Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж», «Гамлет», «Черная месса») и Мартин Фриман («Хоббит: Пустошь Смауга», «Автостопом по галактике»).

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.