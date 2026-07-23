В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар, есть пострадавший

В центре Москвы на улице Гончарной произошел пожар в жилом доме. По информации Telegram-канала Shot, пострадал один человек.

Как стало известно, возгорание произошло в квартире на 11-м этаже. Очевидцы сообщали, что видели языки пламени, которые затем сменились густым дымом. Часть жильцов была экстренно эвакуирована. «Предварительно, пострадал мужчина, очевидцы утверждают, что его увезли на скорой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте находится еще несколько машин скорой помощи и пожарные. Причины пожара пока неизвестны. Дом, в котором произошел пожар, в 2019 году был внесен в перечень объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме на улице Садовой-Самотечной, который унес жизнь одного человека.