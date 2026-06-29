В центре Москвы загорелся жилой дом

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар, погибла женщина

В девятиэтажном жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, огонь охватил квартиру на седьмом этаже дома на улице Садовой-Самотечной — загорелись личные вещи и мебель. Спасатели обнаружили на кухне женщину и передали ее медикам, но спасти ее не удалось.

Как сообщает канал, сейчас пожар полностью ликвидирован. Спасены три человека.

Ранее пожар произошел в банном комплексе Siberia в Москве, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Посетителей и работников бани эвакуировали.