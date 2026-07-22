Книгу про Федора Емельяненко сняли с продажи

Издательство АСТ сняло с продажи книгу про бойца MMA Федора Емельяненко

Издательство АСТ сняло с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издательства, причиной стали претензии со стороны спортсмена по использованию фотографий. В АСТ подчеркнули, что тираж книги составил две тысячи экземпляров, а запрошенная Емельяненко компенсация не соответствует практике книжного рынка.

Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Ивановой из-за детской книги о себе, сообщили в Останкинском суде Москвы. Спортсмен требует признать часть сведений в издании недостоверными и порочащими честь, а сумма претензий, по данным СМИ, приближается к 13 миллионам рублей.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Он провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.