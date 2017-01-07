Спецслужбы США назвали Путина руководителем кампании по влиянию на выборы

Президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью влияния на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Такое утверждение содержится в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

«По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом», — говорится в докладе.

Авторы документа считают, что власти России «отдавали явное предпочтение избранному президенту [Дональду] Трампу». «Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон», — считают в американских спецслужбах.

Составители доклада утверждают, что масштаб вмешательства в избирательную кампанию носит беспрецедентный характер, при этом российская разведка якобы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне. Кроме того, для влияния на выборы Москва якобы использовала СМИ, в том числе телеканал RT.

Как полагают в спецслужбах США, за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы, стоит Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Похищенная в результате этого информация, как утверждается в докладе, передавалась в СМИ и ресурсу WikiLeaks.

В документе отмечается, что ряд выводов основаны на поведении «лояльных Кремлю политических деятелей», государственных СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые, по мнению авторов доклада, финансируются Россией.

В преамбуле доклада говорится о том, что американская разведка не пыталась оценить влияние деятельности, за которой якобы стояла Москва, на исход президентской кампании в США. При этом составители документа признают, что кибератаки не сказались на подсчете голосов на выборах.

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6 января избранный президент США Дональд Трамп после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Ранее в тот же день он назвал заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США «охотой на ведьм».

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин сохранял нейтралитет и никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.