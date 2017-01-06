В Госдуме назвали обвинения США «гнусными инсинуациями»

Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин назвал обвинения России во вмешательстве в выборный процесс в США «гнусными инсинуациями». Об этом сообщает в пятницу, 6 декабря, РИА Новости.

Парламентарий также выразил надежду, что в будущем диалог между странами будет конструктивным. «Мы должны к этому отнестись с пониманием. Так сказать, понять и простить кабинет Обамы. А дальше уже придут другие люди, и, я надеюсь, гнусных инсинуаций уже никогда не будет. И мы поправим отношения, мы будем качественно и профессионально общаться», — отметил Деньгин.

Депутат уверен, что информация о причастности российских хакеров к выборам в США, которую представят в Конгрессе США, будет лишена конкретики. «Интересно будет посмотреть, что они представят на этом докладе. Я уверен, что большинство будет общих фраз без указаний имен, без конкретики. Проигравшие должны уйти достойно», — добавил он.

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3 января стало известно о переносе на 6 января специального брифинга представителей разведки, посвященного якобы имевшим место кибератакам со стороны России. Избранный президент США Дональд Трамп, который усомнился в причастности России, был удивлен этим фактом.

10 декабря 2016 года сообщалось, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в ход выборов президента США для помощи республиканцу Трампу победить демократа Хиллари Клинтон.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин сохранял нейтралитет и никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.