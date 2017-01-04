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Трампа озадачил перенос брифинга спецслужб по кибератакам на США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Специальный брифинг представителей разведывательного сообщества США для избранного президента Дональда Трампа перенесен на 6 января. Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно!», — такое мнение высказал он.

2 января предложенный им на пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер сообщил, что специальный брифинг должен состояться на этой неделе, однако лишь после того, как завершающий работу на президентском посту Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб по этому вопросу. Днем ранее в интервью телеканалу Fox News Спайсер сообщил, что американская разведка до сих пор не смогла представить Трампу убедительных доказательств того, что Россия имеет отношения к атакам хакеров на электронные системы политических организаций США.

В тот же день директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью телекомпании PBS заявил, что в секретном докладе американских спецслужб о предполагаемых хакерских нападениях речь будет идти сугубо о России, а не обо всех такого рода угрозах Вашингтону. Однако чем аргументируется данная расстановка акцентов, он не объяснил.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Президент Владимир Путин отказался отвечать зеркально и выдворять из
РФ представителей американского дипкорпуса.

Вашингтон заявил, что сделал данные шаги в связи с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых обвинил Россию.

Москва причастность к кибернападениям последовательно опровергает.

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