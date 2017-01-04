Трамп объявил дату своей первой большой пресс-конференции

Первая большая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа состоится 11 января в Нью-Йорке. Об этом республиканец написал во вторник, 3 января, в своем микроблоге в Twitter.

«Я проведу общую пресс-конференцию в Нью-Йорке 11 января. Спасибо вам»,— говорится в публикации.

Ранее Трамп обещал провести большую пресс-конференцию в середине декабря 2016 года. Во время нее он планировал рассказать, как собирается распоряжаться собственным бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов при исполнении обязанностей главы государства. Однако 12 декабря общение Трампа с журналистами было перенесено на январь 2017 года.

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Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, обойдя свою главную соперницу — кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация республиканца пройдет 20 января в Вашингтон, возле Капитолия. Предполагается, что на ней будут присутствовать 2-3 миллиона человек.

Закон, принятый при 41-м американском президенте Джордже Буше-старшем, фактически выводит главу государства, вице-президента, законодателей и судей из-под действия правовых положений об избегании конфликта интересов.