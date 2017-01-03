В посольстве США подтвердили получение 35 приглашений в Кремль на елку

В посольстве США в Москве подтвердили получение 35 приглашений на новогоднюю елку в Кремле для детей дипломатов. Об этом во вторник, 3 января, ТАСС сообщили в американском диппредставительстве.

«Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников», — подчеркнул представитель посольства.

По сведениям РИА Новости, все приглашения — с открытой датой.

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Рано утром 2 января лайнер специального летного отряда «Россия» Управделами президента доставил в Москву российских дипломатов, высланных из США, Всего Соединенные Штаты покинули 96 россиян. Перед взлетом командир корабля объявил, что все дети дипломатов приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле.

30 декабря 2016 года пресс-службе Кремля сообщила, что Путин пригласил на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле детей американских дипломатов. «Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — заявил глава государства.

29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры коснулись ряда граждан и организаций, в частности, ФСБ и ГРУ Генштаба ВС РФ.

Кроме того, в 72 часа из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Президент РФ Владимир Путин отказался дать зеркальный ответ.