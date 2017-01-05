Сенатор упрекнул Трампа в нежелании видеть угрозы со стороны России

Избранный президент США Дональд Трамп проявляет поразительную недальновидность в отношении России. Об этом заявил в эфире CNN сенатор-республиканец Линдси Грэм, пообещав внести на следующей неделе в Конгресс законопроект о новых санкциях против Москвы.

По словам Грэма, он «озадачен» тем фактом, что Трамп осознает все внешние угрозы, за исключением тех, которые, по мнению сенатора, исходят от России. «Меня беспокоит, что избранный президент Трамп, похоже, принимает китайцев за тех, кем они являются на самом деле. Он понимает, что сделка с Ираном плоха. Он осознает угрозу со стороны ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ). Но когда заходит речь о России, кажется, что здесь он проявляет зашоренность, и я совершенно озадачен этим, поскольку русские подрывают демократию по всему миру», — сказал сенатор.

Если Трамп, по мнению Грэма, не отреагирует надлежащим образом на действия России, другие страны в будущем могут также пойти на вмешательство в избирательную систему США. Грэм призвал избранного президента осознать уровень российской угрозы. «Санкции идут, избранный президент Трамп. Надеюсь, в пятницу вы поймете, что русские действительно вмешивались в наши выборы», — сказал он, имея в виду намеченный на 6 января брифинг американских разведслужб.

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1 января Грэм, а также его однопартиец Джон Маккейн и представитель демократов Эми Клобушар заявили, что американские законодатели намерены в начале 2017 года принять новые санкции против России.Ограничения, по словам Грэма, могут затронуть лично президента РФ Владимира Путина и его ближайшее окружение. Маккейн выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры, однако отметил, что не знает, подпишет ли соответствующий документ Дональд Трамп.

Во вторник избранный президент США выразил удивление в связи с переносом специального брифинга представителей разведки, посвященного якобы имевшим место кибератакам со стороны России, с 3 на 6 января.

1 января Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам. По его словам, некорректно предъявлять обвинения, не обладая достаточной информацией.

29 декабря действующий президент США Барак Обама и американский Минфин ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.