Американские сенаторы пригрозили Путину санкциями

Три сенатора США, республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и представитель демократов Эми Клобушар, заявили в беседе с «Радио Свобода», что американские законодатели намерены в начале 2017 года принять новые санкции против России.

Ограничения, по словам Грэма, могут затронуть лично президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. О ком, кроме главы российского государства, идет речь, сенатор не уточнил. «Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться — заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену», — добавил он.

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Маккейн в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты способны сделать санкции значительно более жесткими. Законодатель выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры, однако отметил, что не знает, подпишет ли соответствующий документ Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января.

Все они также уверены в том, что Россия с помощью хакерских атак помогла Трампу победить на выборах. Сам избранный президент усомнился в этом. По мнению Трампа, выдвигать против Москвы какие-либо обвинения некорректно без достаточной информации.

29 декабря действующий президент США Барак Обама и американский Минфин ввели санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. Трамп перед этим заявлял, что Вашингтону следует оставить спор по поводу предполагаемого взлома Москвой компьютеров Демократической партии.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.