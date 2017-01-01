Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Россия могла стоять за хакерскими атаками на ресурсы Демократической партии, передает Reuters. По его мнению, некорректно возлагать вину на Москву, если нет достаточной информации.
«Я думаю, это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой», — сказал Трамп журналистам в своем имении во Флориде, где он проводит рождественско-новогодние праздники.
Ранее сообщалось, что власти США обнаружили вредоносную программу в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Подозрение пало на российских хакеров. Вскоре, однако, выяснилось, что утилита была обнаружена на одном ноутбуке, который на был подключен к энергетической сети.
29 декабря Вашингтон ввел санкции против ФСБ, ГРУ и еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место ранее кибератаками с целью вмешаться в избирательный процесс в США.
Москву обвиняют в том, что она с помощью хакеров получила конфиденциальные компрометирующие материалы демпартии и предала их огласке, чтобы повлиять на общественное мнение и тем самым изменить итоги голосования в пользу Трампа.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации в Вашингтоне как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.
США неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.