Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Россия могла стоять за хакерскими атаками на ресурсы Демократической партии, передает Reuters. По его мнению, некорректно возлагать вину на Москву, если нет достаточной информации.

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«Я думаю, это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой», — сказал Трамп журналистам в своем имении во Флориде, где он проводит рождественско-новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что власти США обнаружили вредоносную программу в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Подозрение пало на российских хакеров. Вскоре, однако, выяснилось, что утилита была обнаружена на одном ноутбуке, который на был подключен к энергетической сети.

29 декабря Вашингтон ввел санкции против ФСБ, ГРУ и еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место ранее кибератаками с целью вмешаться в избирательный процесс в США.

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Москву обвиняют в том, что она с помощью хакеров получила конфиденциальные компрометирующие материалы демпартии и предала их огласке, чтобы повлиять на общественное мнение и тем самым изменить итоги голосования в пользу Трампа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации в Вашингтоне как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

США неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.