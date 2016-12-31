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WP сообщила об атаке «российских хакеров» на американские электросети

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Власти США обнаружили вредоносную программу в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, утилиту запустили российские хакеры.

По информации газеты, приложение, обнаруженное в системе, не использовалось для дестабилизации работы сети. Вместе с тем отмечается, что факт получения доступа к энергосети страны является серьезной угрозой национальной безопасности, передает Reuters.

«Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, так и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электроэнергетической системы», — отмечает издание.

Когда был обнаружена посторонняя программы не называется, источник газеты также не располагает информацией о намерениях потенциальных хакеров, сообщает РИА Новости Кроме того, издание не приводит ни одного подтверждения достоверности выводов о причастности России к случившемуся.

По информации ТАСС, вредоносная утилита, о которой идет речь, согласно предыдущим заключениям Вашингтона, использовалась спецслужбами России для атак на политические институты США.

29 декабря президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ и еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место ранее кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

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